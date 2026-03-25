PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann greift DB Mitarbeiter und Polizisten im Bahnhof Mainz an

Mainz (ots)

Am Montag, den 23. März 2026 gegen 14:15 Uhr informierten Sicherheitskräfte der DB AG die Bundespolizei in Mainz über einen aggressiven Mann auf Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofes. Bei Eintreffen der Streifenbeamten zeigte sich der 45-jährige Deutsche auch den Polizisten gegenüber aggressiv und bedrohte diese. Daraufhin wurden dem Mann die Handfesseln angelegt. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Polizisten und trat nach ihnen sowie den DB Mitarbeitern. Einen der Mitarbeiter traf er hierbei mehrfach am Bein, verletzt wurde aber niemand. Dem 45-Jährigen wurden die Beine daraufhin fixiert und er wurde unter Gegenwehr zur Dienststelle gebracht. Dort behielt der Mann das destruktive Verhalten bei und spuckte zudem. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief ohne Ergebnis. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann durch die Polizei in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:01

    BPOL-KL: Jugendlicher leistet Widerstand bei Polizeikontrolle am Bahnhof

    Bingen (ots) - Am 23. März 2026 gegen 9:10 Uhr fiel einer Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach am Bahnhof Bingen Stadt ein 16-jähriger Jugendlicher auf, der mit einem E-Scooter den Bahnsteig befuhr. Zudem war an dem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Der Jugendliche wurde durch die eingesetzten Beamten angesprochen und ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:29

    BPOL-KL: Festnahme im Rahmen der Grenzkontrollen

    Hornbach (ots) - Am 18. März 2026 gegen 9:30 Uhr wurde am Grenzübergang in Hornbach ein Kraftfahrzeug mit französischem Kennzeichen einer Einreisekontrolle unterzogen. Der 61-jährige Fahrer wies sich mit einem deutschen Personalausweis aus. Ein Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Steuerhinterziehung sowie eine ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 11:25

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Kontrolle einer pöbelnden Personengruppe vollstreckt

    Mainz (ots) - Am 17. März 2026 gegen 20:45 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Mainz durch Reisende über eine pöbelnde Personengruppe auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Mainz informiert. Die Beamten begaben sich daraufhin zum Einsatzort und konnten dort eine Gruppe feststellen, die der örtlichen Trinkerszene zuzuordnen ist. Die angetroffenen Personen wurden einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren