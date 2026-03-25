Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann greift DB Mitarbeiter und Polizisten im Bahnhof Mainz an

Mainz (ots)

Am Montag, den 23. März 2026 gegen 14:15 Uhr informierten Sicherheitskräfte der DB AG die Bundespolizei in Mainz über einen aggressiven Mann auf Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofes. Bei Eintreffen der Streifenbeamten zeigte sich der 45-jährige Deutsche auch den Polizisten gegenüber aggressiv und bedrohte diese. Daraufhin wurden dem Mann die Handfesseln angelegt. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Polizisten und trat nach ihnen sowie den DB Mitarbeitern. Einen der Mitarbeiter traf er hierbei mehrfach am Bein, verletzt wurde aber niemand. Dem 45-Jährigen wurden die Beine daraufhin fixiert und er wurde unter Gegenwehr zur Dienststelle gebracht. Dort behielt der Mann das destruktive Verhalten bei und spuckte zudem. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief ohne Ergebnis. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann durch die Polizei in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

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