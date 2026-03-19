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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme im Rahmen der Grenzkontrollen

Hornbach (ots)

Am 18. März 2026 gegen 9:30 Uhr wurde am Grenzübergang in Hornbach ein Kraftfahrzeug mit französischem Kennzeichen einer Einreisekontrolle unterzogen. Der 61-jährige Fahrer wies sich mit einem deutschen Personalausweis aus. Ein Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Steuerhinterziehung sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3750 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er vor Ort festgenommen. Anschließend wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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