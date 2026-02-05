PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Automatisierte Drohne unterstützt bei Brandeinsatz (Ramersdorf)

FW-M: Automatisierte Drohne unterstützt bei Brandeinsatz (Ramersdorf)
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Mittwoch, 4. Februar 2026, 14.03 Uhr

Balanstraße

Die automatisierte Drohne hat den Einsatzkräften der Feuerwehr München am Mittwochnachmittag erste Lagebilder eines Brandes noch während der Anfahrt geliefert.

Gegen 14.03 Uhr meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. An dem Gebäude finden gerade Sanierungsarbeiten am Dach statt. Zusätzlich zu den anfahrenden Einsatzkräften wurde die automatisierte Drohne gestartet. Diese zeigte dem Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt ein detailliertes Lagebild aus der Vogelperspektive und reduzierte so die Erkundungszeit vor Ort. Die Erkundung des Gebäudeinneren wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein fehlerhaft installierter Holzkohlekamin im Erdgeschoss ausfindig gemacht werden. Mithilfe eines Kaminkehrers wurde die Abluftanlage inspiziert und gereinigt, sowie umliegende Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(bro)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren