Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugen/- Geschädigtenaufruf - Mann bespuckt Reisende

Ludwigshafen/ Schifferstadt (ots)

Am Abend des 26. März 2026 gegen 20:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße von der DB AG über ein stattgefundenes Beleidigungsdelikt in Kenntnis gesetzt.

Vorliegend soll ein Mann in der S2 von Ludwigshafen Hauptbahnhof in Richtung Schifferstadt Bahnhof eine bislang unbekannte Frau bespuckt haben.

Bei Eintreffen der Beamten am Bahnhof Schifferstadt konnte ein 32-jähriger Deutscher Mann gestellt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen ihn drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwalt Landau wegen Bedrohung vorlagen.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Da die vermeintlich geschädigte Frau vor Schifferstadt Bahnhof ausgestiegen sein muss, sucht die Bundespolizei die junge Frau, mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

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