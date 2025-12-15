PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Letzte Schicht für Berni Hüsmann

Feuerwehr Goch: Letzte Schicht für Berni Hüsmann
  • Bild-Infos
  • Download

Goch (ots)

Der langjährige Hauptgerätewart der Feuerwehr Goch, Stadtbrandinspektor Bernd Hüsmann, geht in den Ruhestand. Über 25 Jahre war er als Hauptgerätewart angestellt. Jetzt hatte er seine letzte Schicht an der Feuerwache Goch-Mitte. Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch sagen von Herzen Danke für die vielen Jahre und wünschen Berni einen schönen Start in den neuen Lebensabschnitt, weiterhin viel Gesundheit und alles Gute.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Pressesprecher
Torsten Matenaers
Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517
E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de
http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren