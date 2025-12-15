Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Letzte Schicht für Berni Hüsmann

Goch (ots)

Der langjährige Hauptgerätewart der Feuerwehr Goch, Stadtbrandinspektor Bernd Hüsmann, geht in den Ruhestand. Über 25 Jahre war er als Hauptgerätewart angestellt. Jetzt hatte er seine letzte Schicht an der Feuerwache Goch-Mitte. Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch sagen von Herzen Danke für die vielen Jahre und wünschen Berni einen schönen Start in den neuen Lebensabschnitt, weiterhin viel Gesundheit und alles Gute.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell