Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Zugpersonal in Germersheim

Germersheim (ots)

Am 8. April 2026 um 23:40 Uhr bedrohte ein Mann eine Zugbegleiterin sowie den Triebfahrzeugführer der S4 nachdem er aufgefordert worden war den Zug im Bahnhof Germersheim zu verlassen. Die Geschädigten riefen die Polizei, nachdem der Mann diese in aggressiver Weise anging. Die Streife der PI Germersheim traf zuerst vor Ort ein und fesselte den Mann aufgrund seines Verhaltens. Es handelte sich um einen 28-jährigen Polen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann zudem zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Nürnberg und Göttingen wegen des Erschleichens von Leistungen sowie Diebstahls vorlagen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei übernahm zuständigkeitshalber den Sachverhalt vor Ort. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort auf freien Fuß entlassen. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

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