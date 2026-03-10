PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Platten (ots)

Am 09.03.2026 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen, einem Peugeot die Bundesstraße 50 von Platten kommend in Richtung Zeltingen-Rachtig.

Hier kam er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab, überfuhr die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem Leitpfosten.

Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste vermutlich, so die ersten Zeugenaussagen vor Ort, eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

