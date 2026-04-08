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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schlägerei nach Beleidigung am Bahnhof Kandel

Kandel (ots)

Am 7. April 2026 wurde gegen 20:05 Uhr eine Streife der Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Kandel informiert. Beim Eintreffen der Polizisten am Einsatzort befanden sich bereits mehrere Streifen der PI Wörth vor Ort. Die eingesetzten Beamten hatten die beiden beteiligten Männer bereits getrennt und gefesselt, da diese zuvor gegenseitig aufeinander einschlugen. Auslöser der Auseinandersetzung war eine Beleidigung, die sich bereits zwei Tage zuvor ereignet haben sollte. Der geschädigte 17-jährige Syrer traf zufällig auf den 24-jährigen Ägypter und sprach ihn mutmaßlich zur Klärung der Angelegenheit an. In der Folge schubste der 24-Jährige den 17-Jährigen und äußerte ein Messer bei sich zu haben. Daraufhin soll der 24-Jährige ebenfalls ein Messer gezogen haben, welches er das in ein angrenzendes Gebüsch geworfen haben soll als er die herannahenden Streifenwagen hörte. Das Messer konnte bei der anschließenden Absuche nicht aufgefunden werden. Der 24-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Der Minderjährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Rücksprache mit seinem Betreuer vor Ort entlassen. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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