Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch: Körperverletzung bei Neujahrsempfang

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 16.01.2026 kam es beim Neujahrsempfang der Gemeinde Haßloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat eine 35-jährige Frau von hinten an eine 29-jährige Frau heran, ergriff diese am Kopf und schlug ihr ein Trinkglas auf den Hinterkopf. In der Folge kam es zu weiterem körperlichem Einwirken, unter anderem durch Ziehen an den Haaren. Die 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Beteiligten wurden durch anwesende Personen getrennt. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss, auf der Dienststelle wurde ihr, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe entnommen. Die Polizeiinspektion Haßloch hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

