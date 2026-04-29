Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollaktion "sicher.mobil.leben 2026 - Zweiräder im Blick"

Augsburg (ots)

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (28.04.2026) fand der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben 2026 - Zweiräder im Blick" statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord beteiligte sich unter Führung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren ebenfalls mit Kontrolltätigkeiten im gesamten Dienstbereich. Ziel war es, die Sicherheit von Zweirädern zu erhöhen, über Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu informieren und durch gezielte Maßnahmen riskantes Verhalten zu reduzieren. Im Fokus standen unter anderem die Sensibilisierung zur Sichtbarkeit, Ablenkung im Straßenverkehr und das Benutzen von Geh- und Radwegen. Zudem wurde riskantes Verhalten wie Rotlichtverstöße, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, Fahren im toten Winkel großer Fahrzeuge sowie das Fahren entgegen der Fahrtrichtung (sogenanntes "Geisterradeln") kontrolliert. An mehreren Standorten in Schwaben Nord, unter anderem im Bereich Birkach - Mickhausen, wurden Kontrollen unter Leitung der VPI Augsburg in Zusammenarbeit mit der PI Schwabmünchen durchgeführt. Dort wurden knapp 50 Krafträder kontrolliert. Bei drei der kontrollierten Motorräder wurden illegale Umbauten festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die VPI Donauwörth führte in ihrem Zuständigkeitsbereich weitere Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der PI Donauwörth, der PI Nördlingen und der PI Dillingen durch. Bei über 100 Verkehrskontrollen musste neben fünf "Handyverstößen" auch ein Pkw-Lenker wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt werden, der er unzulässigerweise einen Anhänger mitführte. Im Gesamten kontrollierte das PP Schwaben Nord knapp 1.000 Fahrzeuge, wovon mehr als die Hälfte auf Fahrräder waren. Zudem wurden mehr als 100 Krafträder und 100 Elektrokleinstfahrzeuge kontrolliert. Die Polizei Schwaben Nord stellte insgesamt knapp 400 Verstöße fest. Der Großteil erstreckte sich auf das falsche Befahren des Gehwegs bzw. der Fußgängerzone - durch Fahrradfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge.

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