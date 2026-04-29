PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollaktion "sicher.mobil.leben 2026 - Zweiräder im Blick"

Augsburg (ots)

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (28.04.2026) fand der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben 2026 - Zweiräder im Blick" statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord beteiligte sich unter Führung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren ebenfalls mit Kontrolltätigkeiten im gesamten Dienstbereich. Ziel war es, die Sicherheit von Zweirädern zu erhöhen, über Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu informieren und durch gezielte Maßnahmen riskantes Verhalten zu reduzieren. Im Fokus standen unter anderem die Sensibilisierung zur Sichtbarkeit, Ablenkung im Straßenverkehr und das Benutzen von Geh- und Radwegen. Zudem wurde riskantes Verhalten wie Rotlichtverstöße, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, Fahren im toten Winkel großer Fahrzeuge sowie das Fahren entgegen der Fahrtrichtung (sogenanntes "Geisterradeln") kontrolliert. An mehreren Standorten in Schwaben Nord, unter anderem im Bereich Birkach - Mickhausen, wurden Kontrollen unter Leitung der VPI Augsburg in Zusammenarbeit mit der PI Schwabmünchen durchgeführt. Dort wurden knapp 50 Krafträder kontrolliert. Bei drei der kontrollierten Motorräder wurden illegale Umbauten festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die VPI Donauwörth führte in ihrem Zuständigkeitsbereich weitere Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der PI Donauwörth, der PI Nördlingen und der PI Dillingen durch. Bei über 100 Verkehrskontrollen musste neben fünf "Handyverstößen" auch ein Pkw-Lenker wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt werden, der er unzulässigerweise einen Anhänger mitführte. Im Gesamten kontrollierte das PP Schwaben Nord knapp 1.000 Fahrzeuge, wovon mehr als die Hälfte auf Fahrräder waren. Zudem wurden mehr als 100 Krafträder und 100 Elektrokleinstfahrzeuge kontrolliert. Die Polizei Schwaben Nord stellte insgesamt knapp 400 Verstöße fest. Der Großteil erstreckte sich auf das falsche Befahren des Gehwegs bzw. der Fußgängerzone - durch Fahrradfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 15:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Gersthofen / A 8 FR München - Am Dienstag (28.04.2026) war eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn unterwegs. Gegen 20:30 Uhr fuhr die 39 Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links und prallte gegen eine Betonschutzwand, wodurch sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Im Fahrzeug befanden sich außerdem vier Kinder im Alter von 4-14 ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Brand in der Friedberger Straße. Gegen 04:30 Uhr geriet ein Wäschesack in Brand. Es wurden keine Personen verletzt und die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (28.04.2026) verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Elektronikgeschäft in der Straße "Vorderes Kretzengäßchen". Gegen 02:00 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren