Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (29.04.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mittels eines Transporters oder Busses ein Fahrrad in der Bahnhofstraße. Die Geschädigte versperrte das Fahrrad gegen 08.15 Uhr an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 20. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrrad zwischenzeitlich überrollt worden und der Rahmen infolgedessen gebrochen war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Augsburg Mitte sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-2110.

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