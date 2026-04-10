Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendiebstahl - Mitarbeiter hält Dieb auf ++ Frau wird betrogen - Polizei mahnt vor Betrugsmasche ++ Unterholz in Waldgebiet in Flammen ++ Einbruch in Feuerwehrhaus - Aufmerksamer Nachbar ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Alkoholisierter Mann bepöbelt Passanten

Ein alkoholisierter 66 Jahre alter Mann hielt sich in den Abendstunden des 09.04.2026 im Kurpark in Lüneburg auf. Dort pöbelte er diverse Passanten an. Einen Mann bedrohte der 66-Jährige. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein und erteilte dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis.

Lüneburg - Ladendiebstahl - Mitarbeiter hält Dieb auf

In der Grapengießerstraße kam es am frühen Abend des 09.04.2026 zu einem Ladendiebstahl. Ein 34 Jahre alter Mann betrat gegen 17:50 Uhr das Geschäft und steckte diverse Kleidungsstücke in einen Rucksack. Als er das Geschäft verließ, ohne die Ware im Wert von wenigen Hundert Euro zu bezahlen, ertönte ein Alarm der Warensicherung. Ein Mitarbeiter konnte daraufhin den 34-Jährigen aufhalten. Die Kleidungsstücke verblieben in dem Geschäft.

Lüneburg - Unter Einfluss auf E-Scooter - Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Im Papenburger Weg kontrollierte eine Polizeistreife am 09.04.2026 gegen 16:20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung bei dem 37-Jährigen. Bei ihm wurden zudem Behältnisse mit weißen, pulverigen Anhaftungen (vermutlich Amphetamine) aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Lüneburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am 10.04.2026 gegen 08:20 Uhr befuhr ein VW Polo die Altenbrückertorstraße in Fahrtrichtung Schießgrabenstraße. Auf Höhe der Straße An der Wittenberger Bahn bog der 62 Jahre alte Fahrer nach links auf diese ein. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem aus der Schießgrabenstraße auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Dieser wurde bei der Kollision verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Frau wird betrogen - Polizei mahnt vor Betrugsmasche

Die Lüchower Polizei ermittelt aufgrund eines Betrugssachverhaltes am 09.04.2026. Eine Frau aus Lüchow wurde dabei von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen. Dieser gab an, dass ihr Konto gesperrt werden müsste, da sie auf Schreiben der Bank nicht reagiert habe. Anschließend wurde die Frau zu einer Echtzeitüberweisung im vierstelligen Bereich gedrängt. Nachdem das Geld überwiesen wurde, beendete der Anrufer abrupt das Gespräch. Die Polizei mahnt in diesen Zusammenhang: "Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten heraus. Sein Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn am Telefon nach Vermögenswerten gefragt wird. Tätigen Sie keine Überweisungen, nachdem Sie telefonisch von Unbekannten dazu aufgefordert wurden. Die Betrüger gehen professionell vor und setzen die Angerufenen gezielt unter Druck."

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz

Zwei Männer im Alter von 32 und 36 Jahren gerieten am 09.04.2026 gegen 16:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in eine Auseinandersetzung. Dabei schlug der 36-Jährige zu und verletzte sein Gegenüber. Der 32-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Bienenbüttel - Unterholz in Waldgebiet in Flammen

Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern geriet am Mittag des 09.04.2026 Unterholz in einem Waldgebiet bei Beverbeck in Brand. Die Feuerwehr leitete Löschmaßnahmen ein und konnte eine Ausweitung verhindern. Im Rahmen der Brandbekämpfung und Spurensicherung wurden auch Zigaretten vor Ort aufgefunden. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Einbruch in Feuerwehrhaus - Aufmerksamer Nachbar

Am Morgen des 10.04.2026 versuchte ein Mann das Fenster des Feuerwehrhauses in Suderburg, Dreilinger Weg, aufzuhebeln. Dabei zersprang die Glasscheibe. Ein Nachbar wurde auf den Mann aufmerksam und sprach ihn an. Die Polizei konnte den 30 Jahre alten Mann kontrollieren. Er ist aufgrund diverser Eigentumsdelikte bereits in Erscheinung getreten. Zwei Handys ein Feuerzeug sowie ein Schraubendreher wurden bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Bad Bodenteich - Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule

In der Hauptstraße auf Höhe der Grundschule führte die Polizei am Vormittag des 10.04.2026 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden innerhalb einer Stunde sechs Verstöße festgestellt und geahndet. Bei erlaubten 30 km/h wurde der schnellste PKW mit 49 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Verfahren. Die Polizei in Uelzen kündigt weitere Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis an.

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