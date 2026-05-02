Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in Velpke: Radfahrer ohne Helm verletzt

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Velpke (ots)

Am Samstagmittag kam es in Velpke, in der Straße An der Bascheriede, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 71-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo an einer Einmündung einen von rechts kommenden, auf der Fahrbahn fahrenden 11-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Trotzdem musste er stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden beschädigt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Zweiradfahrer als sogenannte schwächere Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind. Das Tragen eines Fahrradhelms wird dringend empfohlen, um insbesondere schwere Kopfverletzungen zu vermeiden.

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