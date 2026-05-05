Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

01.05.2026, 22.27 Uhr

Am Freitagabend kam es am Busbahnhof in der Porschestraße zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen, bei der zwei Männer (20 und 25 Jahre) leicht verletzt wurden. Die näheren Umstände und der genaue Ablauf der Tat sind bisher nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die zunächst Männer in einem Bus, der gegenüber von einem Discounter hielt. An dem Bus vorbei ging eine Gruppe von drei männlichen Personen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich vor dem Bus eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern und der Gruppe, bei der die Männer leichte Verletzungen am Kopf erlitten. Beide wurden durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt, lehnten eine weitere Behandlung im Klinikum jedoch ab.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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