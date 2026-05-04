Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Beamter verletzt und nicht dienstfähig

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerteich, Teichgarten

02.05.2026, 23.00 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 22-jähriger Polizeibeamter bei einem tätlichen Angriff derart verletzt, dass er bis auf Weiteres nicht dienstfähig ist.

Gegen 22.15 Uhr wurden Polizeibeamte aufgrund von Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen zu einer Wohnung in der Straße Teichgarten gerufen. Dabei verhielt sich ein alkoholisierter 22 Jahre alter Besucher in der Wohnung sehr aggressiv und er erhielt zur Vorbeugung weiterer Straftaten einen Platzverweis. Als er der mehrfachen Aufforderung nicht nachkam, wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug verhielt sich der Wolfsburger aggressiv, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Beim Besteigen des Dienstfahrzeuges und in dem Fahrzeug leistete er Widerstand und schlug seinen Kopf gegen eine Fensterscheibe. Im weiteren Verlauf biss der Wolfsburger einem Polizeibeamten in die Hand und führte einen gezielten Kopfstoß gegen den Beamten aus. Dieser wurde dadurch verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Der Polizeibeamte ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.

Der 22-Jährige musste unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt dem Gewahrsam zugeführt werden. In einer Gewahrsamszelle schlug der Wolfsburger seinen Kopf gegen eine Wand und verletzte sich dabei leicht. Zur medizinischen Behandlung wurde der 22-Jährige mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Im Klinikum verhielt sie der Wolfsburger weiterhin sehr aggressiv. Zudem wurde dem 22-Jährigen eine von der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordnete Blutprobe entnommen.

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