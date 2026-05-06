Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Königslutter (ots)

Königslutter, Schlegersbusch

05.05.2026, 09:45 - 12:00 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstagvormittag in der Straße Schlegersbusch in Königslutter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein auf der Gebäuderückseite gelegenes Fenster Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Tattag oder auch in den Tagen zuvor auffällige Personen in der näheren Umgebung beobachtet haben oder andere Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353 91970 bei der Polizei in Königslutter zu melden.

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