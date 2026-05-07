Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Goethestraße

06.05.2026, 15:45 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in der Goethestraße in Helmstedt. Eine 34-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Benz die Goethestraße in Richtung Walbecker Straße. Dabei übersah er die 34 Jahre alte Helmstedterin, die gerade den Fußgängerüberweg an der Ecke Alter Schwanefelder Weg passierte und erfasste sie mit seinem PKW. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Helmstedter Klinikum gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb hingegen unverletzt.

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