PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Brennender LKW auf der A61

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Brennender LKW auf der A61
  • Bild-Infos
  • Download

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026, geriet gegen 18:00 Uhr auf der A61, kurz vor der Anschlussstelle Schifferstadt, ein LKW in Vollbrand. Hierbei handelte es sich um eine Zugmaschine mit Sattelauflieger, wobei das gesamte Fahrzeuggespann vollständig ausbrannte. Es befand sich keine Ladung im Fahrzeug. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit begeben. Die Brandursache ist bis dato unbekannt. Es handelte sich nicht um einen Verkehrsunfall. Die Richtungsfahrbahnen der A61, zwischen Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer waren während der Löscharbeiten auf Grund starker Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am Fahrzeugwrack vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es auf dem Streckenabschnitt teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt und Speyer, die Autobahnmeistereien Ruchheim, sowie die Feuerwehren Schifferstadt und Speyer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Happersberger
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 16:55

    POL-PDNW: Verkehrskontrollen

    Haßloch/Deidesheim (ots) - Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch am Donnerstag zwei größere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst wurden von 09.30 bis 12.00 Uhr Verkehrsteilnehmer in der Appengasse in Deidesheim in Höhe der IGS Deidesheim überprüft. Bei ca. 30 kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrzeugführern wurden nur wenige Verstöße oder Mängel festgestellt. Neben zwei geringfügigen ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 16:28

    POL-PDNW: Schwerer Motorradunfall

    Elmstein/Mückenwiese (ots) - Am Donnerstag den 23.04.2026 um 13:00 Uhr kam es auf der L499, kurz vor der Ortschaft Mückenwiese zu einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr die L499 von Neustadt in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Anschluss. Da keine klaren Informationen über den Verletzungszustand des Mannes vorlagen, wurde die Örtlichkeit ebenfalls durch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren