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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, 14.05.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 15.05.2026, 08:00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den PKW eines 82-jährigen Mannes aus Blender. Der PKW stand in Cloppenburg in der Straße Steinkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 13.05.2026, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 14.05.2026, 17:00 Uhr, randalierte ein bislang unbekannter Täter in Löningen bei einer Einrichtung der Stadt Löningen in der Meerdorfer Straße und beschädigte dabei einen Zaun und eine Mülltonnenbox. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Garrel - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 15.05.2026, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Garreler mit seinem PKW in Garrel die Straße Am Zuckergrund, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 13.05.2026, 08:30 Uhr, bis Freitag, 15.05.2026, 09:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den PKW einer 59-jährigen Frau aus Cappeln und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in Cappeln in der Oldenburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in, DSL'in PI CLP/VEC
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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