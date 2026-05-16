Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Freitag, gegen 13.48 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kirchstraße / Gerichtsstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin (59 J, w, wh. Friesoythe) hatte beim Abbiegen von der Gerichtsstraße auf die Kirchstraße eine Radfahrerin (14 J, w, aus Friesoythe) übersehen, welche die Kirchstraße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

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