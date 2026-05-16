Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin
Am Freitag, gegen 13.48 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kirchstraße / Gerichtsstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin (59 J, w, wh. Friesoythe) hatte beim Abbiegen von der Gerichtsstraße auf die Kirchstraße eine Radfahrerin (14 J, w, aus Friesoythe) übersehen, welche die Kirchstraße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.
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