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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Freitag, gegen 13.48 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kirchstraße / Gerichtsstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin (59 J, w, wh. Friesoythe) hatte beim Abbiegen von der Gerichtsstraße auf die Kirchstraße eine Radfahrerin (14 J, w, aus Friesoythe) übersehen, welche die Kirchstraße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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