Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursachender Fahrradfahrer alkoholisiert / Pkw-flüchtig

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 18:41 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Hauptstraße, Fahrtrichtung Varrelbuscher Straße. In Höhe der Gutenbergstraße beabsichtigte er die Hauptstraße zu queren, übersah hierbei jedoch den vorfahrtberechtigten Pkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 42-Jährige leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen meldeten den Vorfall. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund einer möglichen Alkoholbeeinflussung wurde bei dem 42-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,52 Promille. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

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