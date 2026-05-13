Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl von Kupfer-Dachrinnen / Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Dienstag, den 12.05.2026 (20:30 Uhr) bis Mittwoch, den 13.05.2026 (06:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ca. 35 Meter kupferne Dachrinnen von einer Remise auf einem Hofgelände, welches an der Gramker Straße gelegen ist. Die Tatörtlichkeit liegt unmittelbar an der Gramker Straße/Handorfer Straße (L851) im Bereich einer Kreuzung mit Ampelanlage. Insofern könnten die unbekannten Täter bei ihrer Tatausführung an der belebten Straße beobachtet worden sein. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 05494/9142022 mit der Polizei in Holdorf in Verbindung zu setzen.

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