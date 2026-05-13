Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Versuchte gefährliche Körperverletzung Ein 65-jähriger Essener wurde am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 15:50 Uhr aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus im Bereich der Peterstraße zunächst bespuckt, im Anschluss wurde versucht diesen mit einem geworfenen Stein zu treffen. Der Mann blieb unverletzt, verständigte ...

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