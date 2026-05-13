PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Versuchte gefährliche Körperverletzung

Ein 65-jähriger Essener wurde am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 15:50 Uhr aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus im Bereich der Peterstraße zunächst bespuckt, im Anschluss wurde versucht diesen mit einem geworfenen Stein zu treffen. Der Mann blieb unverletzt, verständigte daraufhin die Polizei. Die Gruppierung entfernte sich im Anschluss in Richtung der Sporthalle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen (Oldb) - S-Pedelec aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag, den 12.05.2026, wurde gegen 23:50 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines S-Pedelecs im Bereich der Beverner Straße angehalten. Der Essener war nicht Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emstek - Kabel von Sattelauflieger gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, den 11.05.2026 (19:30 Uhr) bis Dienstag, den 12.05.2026 (08:00 Uhr) ein Stromkabel von einem Sattelauflieger, welcher auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:24

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diverse Transporter aufgebrochen / Zielrichtung Werkzeug / Zeugenaufruf Im Zeitraum von Freitag, den 08.05.2026 bis Montag, den 11.05.2026, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Heckklappen von fünf Transportern, welche im Bereich Vechtaer Marsch Zeppelinstraße, Theodor-Heuss-Straße und An der Paulus-Bastei abgestellt waren. Aus dem Fahrzeuginneren wurde jeweils Werkzeuge ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:23

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl eines auffälligen Sportwagens In der Zeit von Donnerstag, den 07.05.2026, bis Freitag, den 08.05.2026, entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen und auffälligen Sportwagen der Marke Mercedes Benz R 1 GT AMG (Farbe: schwarz) vom Gelände eines Autohauses an der Elbestraße. Die Umstände des Diebstahls sind Bestandteil der angelaufenen Ermittlungen. Sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren