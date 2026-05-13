Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Versuchte gefährliche Körperverletzung

Ein 65-jähriger Essener wurde am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 15:50 Uhr aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus im Bereich der Peterstraße zunächst bespuckt, im Anschluss wurde versucht diesen mit einem geworfenen Stein zu treffen. Der Mann blieb unverletzt, verständigte daraufhin die Polizei. Die Gruppierung entfernte sich im Anschluss in Richtung der Sporthalle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen (Oldb) - S-Pedelec aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag, den 12.05.2026, wurde gegen 23:50 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines S-Pedelecs im Bereich der Beverner Straße angehalten. Der Essener war nicht Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emstek - Kabel von Sattelauflieger gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, den 11.05.2026 (19:30 Uhr) bis Dienstag, den 12.05.2026 (08:00 Uhr) ein Stromkabel von einem Sattelauflieger, welcher auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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