Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Vechta / Landkreis Osnabrück / Landkreis Diepholz - Öffentlichkeitsfahndung im Kontext einer Einbruchserie

Der Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Vechta bearbeitet derzeit eine Serie von Einbrüchen, bei denen sich ein unbekannter Täter gezielt und mit gleicher Herangehensweise durch abgelegene Wohngebiete bewegt. Dabei suchte er in der Vergangenheit direkt die Häuser auf und klingelte. Sobald ihm geöffnet wurde, bat er um ein Glas Wasser. Öffnete man ihm nicht, kam das jeweilige Objekt als Einbruchziel in Frage.

So verzeichnete die Polizei in Vechta Einbrüche am 25.02.206 in Visbek, am 25.03.2026 in Steinfeld und am 21.04.2026 in Bakum. Neben den geführten Ermittlungen trugen auch gesicherte Aufnahmen von Videoüberwachungskameras in den betroffenen Bereichen dazu bei, ein Bild der verdächtigen männlichen Person zu erhalten. Auffällig dabei ist, dass die auffällig kleine Person nahezu immer die identische Kleidung (schwarze Kapuzenjacke) und einen Rucksack trug.

Der Tatverdächtige kommt des Weiteren für Einbrüche in Brockum (Landkreis Diepholz), Haste, Fürstenau und Badbergen (Landkreis Osnabrück) in Betracht.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten könnte sich der Tatverdächtige demnach im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, aber auch in den angrenzenden Landkreisen aufhalten bzw. dort wohnhaft sein.

Bisher durchgeführte Ermittlungen führten nicht zur Identifikation des gesuchten Tatverdächtigen, weshalb sich die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nunmehr mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wendet.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann generelle Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Person machen? Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

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