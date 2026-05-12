Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines auffälligen Sportwagens

In der Zeit von Donnerstag, den 07.05.2026, bis Freitag, den 08.05.2026, entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen und auffälligen Sportwagen der Marke Mercedes Benz R 1 GT AMG (Farbe: schwarz) vom Gelände eines Autohauses an der Elbestraße. Die Umstände des Diebstahls sind Bestandteil der angelaufenen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden. Zeugen werden auch gebeten, verdächtige Beobachtungen im Zeitraum vor dem 07.05.2026 mitzuteilen, insbesondere in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge, die sich im Bereich der Elbestraße verdächtig aufgehalten haben.

Friesoythe - Diebstahl von Baustelle / Container aufgebrochen

In der Zeit von Freitag, den 08.05.2026 (09:00 Uhr) bis Montag, den 11.05.2026 (06:00 Uhr), drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer umzäunten Baustelle an der Gehlenberger Kirchstraße ein. Im Anschluss brachen sie gewaltsam einen Baustellencontainer auf und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag, den 11.05.2026, befuhr ein 88-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 08:25 Uhr den Niedersachsenring in Fahrtrichtung Böseler Straße. Im Verlauf beabsichtigte er in einen Kreisverkehr einzufahren, übersah dabei nach aktuellen Ermittlungsstand jedoch eine von links kommende 24-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Friesoythe. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde die Friesoyther schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Friesoythe - Frontscheibe beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 08.05.2026 bis Montag, den 11.05.2026, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Straße Auf dem Sande und beschädigten die Frontscheibe eines dort abgestellten Baustellenfahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - LKW-Leitungen durchtrennt

Unbekannte Täter durchtrennten im Zeitraum von Sonntag, den 10.05.2026 (19:00 Uhr) bis Montag, den 11.05.2026 (08:00 Uhr), die Leitungen für Druckluft und Lichtsteuerung von zwei Anhängern und einer Zugmaschine auf einem Parkplatz an der Deichstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/922200 entgegen.

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