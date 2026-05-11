Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Mehrere Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 11. Mai 2026, zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr, führte die Polizei Verkehrskontrollen auf der Harmer Straße durch. Um 10:20 Uhr fiel den Beamten das erste Fahrzeug auf, es handelte sich dabei um eine Pkw-Anhängerkombination, auf dem Anhänger waren zahlreiche Alt-Fahrräder geladen. Fahrzeugführerin war eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Osnabrück. Diese konnte den Beamten nur einen Pkw-Führerschein vorlegen, daher wurde die Fahrt vor Ort untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der 39-jährige Fahrzeughalter saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz, auch gegen diesem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt seiner Schwester, ohne entsprechendem Anhängerführerschein, duldete.

Nur wenige Minuten später, um 11:55 Uhr, fiel den Beamten ein sogenanntes "Hunting-Ebike" auf, welches speziell für die Jagd, bzw. Jäger entwickelt ist Dieses ist selbstfahrend, man braucht also nicht zu treten und es fährt fast geräuschlos, mit einer Geschwindigkeit von über 30 Km/h. Zudem besitzt es einen "Tarnanstrich". Fahrer des Ebikes war ein 23-Jähriger aus Bakum. Dieser konnte den Beamten weder einen erforderlichen Führerschein, noch eine Versicherung für das spezielle Bike vorlegen. Daher wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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