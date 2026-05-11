POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lohne den Fahrradweg der Meyerhofstraße in 49393 Lohne, aus Richtung der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung der Klapphakenstraße in falscher Richtung. Hier kam ihm ein 64-jähriger Lohner auf einem Pedelec ordnungsgemäß entgegen. Es kam beinahe zu einem ...

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