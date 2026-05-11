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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.05.2026 – 18:11

    POL-CLP: Aktuelle Pressemeldung der Polizei für den Bereich Lohne

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lohne den Fahrradweg der Meyerhofstraße in 49393 Lohne, aus Richtung der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung der Klapphakenstraße in falscher Richtung. Hier kam ihm ein 64-jähriger Lohner auf einem Pedelec ordnungsgemäß entgegen. Es kam beinahe zu einem ...

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  • 10.05.2026 – 08:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland/Strücklingen - Rucksack aus Pkw entwendet In der Zeit von Freitag, 08. Mai 2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 09. Mai 2026, 07:30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter mittels eines Steines die Fensterscheibe eines Pkw ein. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Strücklingen abgestellt. Anschließend entwendete der Täter einen Rucksack von der ...

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