Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall Am 09.05.2026, gg. 10:06 Uhr kam es an der Emsteker Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau aus Cappeln befuhr mit ihrem E-Bike den Fahrradweg an der Emsteker Straße aus Richtung des Kreisverkehrs "Pingel Anton" kommend. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Emsteker Straße in dieselbe Richtung und bog nach rechts in eine Hofzufahrt ab. Dabei übersah er die Fahrerin des E-Bikes. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 48-Jährige stürzte mit dem E-Bike und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand leichter Sachschaden. Molbergen - Verkehrsunfallflucht Am 09.05.2026, gg. 10:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL Marktes an der Cloppenburger Straße in Molbergen zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein geparkter Pkw der Marke BMW durch einen unbekannten Verursacher mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 750 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen. Cloppenburg - Rauchentwicklung in Wohnung Am 09.05.2026, gg. 20:35 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Anwohner das Auslösen von Rauchmeldern in der Nachbarwohnung gemeldet. Da die Bewohner nicht zuhause waren, musste die Wohnung durch die freiwillige Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr machte dafür eine defekte Mikrowelle ausfindig. Glücklicherweise kam es zu keinem Feuer und keinem weiteren Schaden. Die Wohnung wurde gelüftet und blieb weiterhin bewohnbar. Die Bewohner konnten am späten Abend die neuen Wohnungsschlüssel bei der Polizei in Cloppenburg abholen. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit 3 Fahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz.

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