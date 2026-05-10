PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall
Am 09.05.2026, gg. 10:06 Uhr kam es an der Emsteker Straße in 
Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall.
Eine 48-jährige Frau aus Cappeln befuhr mit ihrem E-Bike den 
Fahrradweg an der Emsteker Straße aus Richtung des Kreisverkehrs 
"Pingel Anton" kommend. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg 
befuhr die Emsteker Straße in dieselbe Richtung und bog nach rechts 
in eine Hofzufahrt ab. Dabei übersah er die Fahrerin des E-Bikes. Es 
kam zu einem Zusammenstoß. Die 48-Jährige stürzte mit dem E-Bike und 
verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen zur 
weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Es entstand leichter Sachschaden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht
Am 09.05.2026, gg. 10:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL 
Marktes an der Cloppenburger Straße in Molbergen zu einem 
Verkehrsunfall. 
Dort wurde ein geparkter Pkw der Marke BMW durch einen unbekannten 
Verursacher mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der 
Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu 
kümmern. 
Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 750 EUR. 
Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Wohnung
Am 09.05.2026, gg. 20:35 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Anwohner 
das Auslösen von Rauchmeldern in der Nachbarwohnung gemeldet. Da die 
Bewohner nicht zuhause waren, musste die Wohnung durch die 
freiwillige Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung konnte eine 
Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr machte dafür eine
defekte Mikrowelle ausfindig. 
Glücklicherweise kam es zu keinem Feuer und keinem weiteren Schaden. 
Die Wohnung wurde gelüftet und blieb weiterhin bewohnbar. 
Die Bewohner konnten am späten Abend die neuen Wohnungsschlüssel bei 
der Polizei in Cloppenburg abholen.
Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit 3 Fahrzeugen und 15 
Kameraden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 08:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland/Strücklingen - Rucksack aus Pkw entwendet In der Zeit von Freitag, 08. Mai 2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 09. Mai 2026, 07:30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter mittels eines Steines die Fensterscheibe eines Pkw ein. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Strücklingen abgestellt. Anschließend entwendete der Täter einen Rucksack von der ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:27

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Scheunenbrand Am 09.05.2026, um 18:40 Uhr, kam es in 49439 Steinfeld, Lehmder Straße, zu einem Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine mit einer PV-Anlage versehene Scheune in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung griff das Feuer auf eine weitere Scheune über, sodass auch diese beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 11:18

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen Am 08.05.2026, gg. 15:19 Uhr kam es auf der Garreler Straße, Fahrtrichtung Varrelbusch, in Garrel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt 7 leicht verletzten Personen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen und eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren