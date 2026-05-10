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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Scheunenbrand

Am 09.05.2026, um 18:40 Uhr, kam es in 49439 Steinfeld, Lehmder Straße, zu einem Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine mit einer PV-Anlage versehene Scheune in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung griff das Feuer auf eine weitere Scheune über, sodass auch diese beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 152.000 Euro. Personen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die FFW aus Steinfeld, Damme und Osterfeine waren vor Ort und löschten den Brand.

Steinfeld - Trunkenheitsfahrt

Am 09.05.2026, um 20:20 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw die Lohner Straße in 49439 Steinfeld, obwohl er stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holdorf -Trunkenheitsfahrt

Am 10.05.2026, um 00:50 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Harsewinkel (LK Emsland) mit seinem Transporter die Bundesstraße 214 in 49451 Holdorf, obwohl er stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme des Führerscheins. Das Fahrzeug des 54-jährigen verblieb am Kontrollort. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Trunkenheitsfahrt

Am 10.05.2026, um 03:58 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Dinklage die Handorfer Straße in 49451 Holdorf, obwohl dieser stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Dem Beschuldigten wird die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei direkten Rückfragen:
PHK Schaffhausen - Dienstschichtleitung PK Vechta - 04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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