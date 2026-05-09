PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, 08.05.2026, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Lehrte mit einem Transporter und Anhänger die Dinklager Landstraße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger seit Juli 2025 nicht mehr zugelassen und versichert ist. Sowohl gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer als auch gegen den 30-jährigen Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 09.05.2026, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr zugelassen und versichert ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 07:35 Uhr kam es auf der Willohstraße in Vechta, bei dem eine 17-jährige Krad-Fahrerin aus Visbek leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta übersah beim Abbiegen die Krad-Fahrerin, wobei es zu einem Zusammenstoß kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 06:28

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Vermisste 76-jährige Frau ist wohlauf / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung Die seit dem gestrigen Abende als vermisst gemeldete 76-jährige Frau aus Essen (Old.) konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann daher zurückgenommen werden. Es wird um Löschung ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 06:15

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.05./09.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:37

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt Am Donnerstag, den 07.05.2026, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Jackentasche eines 84-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser kaufte zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße ein und stellte beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Lohner verhielt sich im Anschluss richtig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren