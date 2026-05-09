Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, 08.05.2026, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Lehrte mit einem Transporter und Anhänger die Dinklager Landstraße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger seit Juli 2025 nicht mehr zugelassen und versichert ist. Sowohl gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer als auch gegen den 30-jährigen Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 09.05.2026, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr zugelassen und versichert ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 07:35 Uhr kam es auf der Willohstraße in Vechta, bei dem eine 17-jährige Krad-Fahrerin aus Visbek leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta übersah beim Abbiegen die Krad-Fahrerin, wobei es zu einem Zusammenstoß kam.

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