Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund: Suche nach Tatverdächtigen mit Polizeihubschrauber - Diebstahl aus zwei Autos

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag suchte die Polizei Recklinghausen zusammen mit der Dortmunder Polizei, unter anderem mit einem Hubschrauber, nach Tatverdächtigen nach einem Diebstahl aus zwei Fahrzeugen. Der Einsatz fand an der Stadtgrenze zu Dortmund statt.

Zunächst war durch einen Zeugen um 00:50 Uhr ein Diebstahl aus einem Transporter an der Dortmunder Straße im Stadtteil Frohlinde gemeldet worden. Mehrere Männer nahmen ein Aggregat aus dem Ford Transit mit.

Die Polizeibeamten des ersten Streifenwagens vor Ort sahen bei Eintreffen einen Tatverdächtigen aus einem VW flüchten. Dabei handelt es sich mutmaßlich um ein Auto der Täter. Der Zeuge hatte mehrere Täter beobachtet.

Auf der Frohlinder Straße in Dortmund wurde ein zweites Fahrzeug mit Aufbruchspuren festgestellt. Ebenfalls auf Dortmunder Stadtgebiet und im Umfeld der Tatorte, meldete ein weiterer Zeuge Männer, die sich laut an einem hochwertigen Audi unterhielten. Sie flüchteten im weiteren Verlauf zu Fuß und ließen das Auto zurück. Der VW und der Audi wurden durch die Polizei sichergestellt. Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor. In den Fahrzeugen wurden teilweise mögliche Beute, Tatwerkzeuge und Kfz-Kennzeichen aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell