Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Warnung vor Betrug über Instagram
Saalfeld (ots)
Bei der Polizei Saalfeld wurden seit Samstagmittag mehrere Fälle bekannt, bei denen Geschädigte durch eine angeblich bekannte Person über Instagram angeschrieben wurden. Es wurde vorgegaukelt, dass das Handy gesperrt ist und um Übermittlung der Handynummer gebeten. Nach Übersendung der Handynummer wurde um die Übersendung eines Codes gebeten, welchen die Geschädigten zwischenzeitlich erhalten haben. Nach Bekanntgabe des Codes wurden Bezahlkarten freigeschalten, was einen finanziellen Schaden zur Folge hat. Weitere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt, es wird davor gewarnt, persönliche Daten in den sozialen Medien weiterzugeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell