Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonneberg (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen 28-jährigen VW-Fahrer im Langen Weg in Sonneberg. Weil ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von ca. 0,70 Promille ergab, wurde der Fahrer zur gerichtsverwertbaren Nachmessung auf die Dienststelle gebeten. Dort bestätigte sich der Wert, daraufhin wurde gegen den nun Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

