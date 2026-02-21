Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab und wird verletzt

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford von Neunhofen in Richtung Neustadt an der Orla. Im Bereich der Pößnecker Straße kam sie auf Grund von Sekundenschlaf mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, anschließend kam sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Verbindungsstraße zwischen Neustadt an der Orla und Neunhofen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell