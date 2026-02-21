Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Verkehrsunfall an Kreuzung bei Eliasbrunn

Eliasbrunn, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 07:30 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung bei Eliasbrunn. Hierbei fuhr eine 39-jährige mit ihrem VW Passat von Friesau in Richtung Oberlemnitz. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer 56-jährigen Fahrerin eines Seat, welche die Landstraße von Eliasbrunn kommend in Richtung Bad Lobenstein befuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Seat in die rechte Fahrzeugseite des Passat krachte. Durch die Kollision drehte sich der Passat um 180 Grad und der Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 25.000 Euro.

