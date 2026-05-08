Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, den 07.05.2026, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Jackentasche eines 84-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser kaufte zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße ein und stellte beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Lohner verhielt sich im Anschluss richtig und ließ seine EC-Karten sofort sperren, zudem erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Goldenstedt - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 07.05.2026, beschädigte ein unbekannter Täter gegen 10:40 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses an der Bahnhofstraße. So gelangte er in die Räumlichkeiten, wurde dort aber von einer Bewohnerin überrascht. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung, konnte aber wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Schwarze Kleidung - Schwarzer Rucksack - Schwarze Kapuze über den Kopf gezogen Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Mobile Toilette gerät in Brand / PKW beschädigt

Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es zu einem Brand einer mobilen Toilette auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Kolpingstraße. Dieser griff in der Folge auf einen danebenstehenden PKW über. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta löschte den Brand. Die Brandursache ist derzeit unklar, die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 07.05.2026, touchierte eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin gegen 16:20 Uhr einen geparkten PKW Ford Fiesta in einer Parkbucht an der Münsterstraße. Der Geschädigten gelang es, das Kennzeichenfragment FN- vom verursachenden weißen PKW abzulesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lohner Straße, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 59-jährige PKW-Führerin aus Steinfeld beabsichtigte von einem Parkplatz kommend nach links auf die Lohner Straße abzubiegen. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Steinfeld beabsichtigte zeitgleich von der Bergmannstraße kommende die Lohner Straße zu überqueren. Hierbei übersah die Steinfelderin den entgegenkommenden Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Steinfelder wurde leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell