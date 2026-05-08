Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Doppelgarage

Bereits am Samstag, den 02.05.2026, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Doppelgarage eines Einfamilienhauses an der Alten Heerstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Emstek / Hoheging - Tageswohnungseinbruch / Täter festgenommen

Am Donnerstag, den 07.05.2026, drang ein 42-jähriger Mann ohne deutschen Wohnsitz gegen 08:10 Uhr in ein Wohnhaus Am Baumweg ein. Dazu beschädigte er ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchte er nach Diebesgut, ehe er von einer anwesenden 19-jährigen Bewohnerin wahrgenommen wurde. Sie verständigte die Polizei, die den stark alkoholisierten Mann im rückwärtigen Bereich des Hauses vorläufig und ohne Widerstand festnehmen konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann noch am gleichen Tag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Garrel - E-Scooter stillgelegt

Am Donnerstag, den 07.05.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr auf einen E-Scooter-Fahrer entlang der Petersdorfer Straße aufmerksam. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Garreler den E-Scooter auf bis zu 55 km/h beschleunigen konnte. Die notwendige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Darüber hinaus bestand weder eine Betriebserlaubnis, noch ein Versicherungsnachweis. Desweiteren fehlte des dem Fahrzeug an einigen notwendigen technischen Ausstattungsmerkmalen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 07.05.2026, beabsichtigte ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer aus Essen (Oldb) gegen 17:35 Uhr die Cappelner Straße von der Straße "Am Wegholt" aus zu queren. Hierbei übersah er ersten Erkenntnissen nach die Vorfahrt eines 48-jährigen PKW-Führers aus Emstek, der die Cappelner Straße aus Richtung Cappeln kommend befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Essener schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Molbergen - Berauscht im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 07.05.2026, wurde ein 18-jähriger PKW-Führer aus Cappeln auf der Peheimer Straße gegen 18:55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines Vortests wurde eine Beeinflussung durch Kokain ersichtlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

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