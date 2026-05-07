Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Einbruch in KFZ-Werkstatt

Am Mittwoch, den 06.05.2026, zerstörte ein unbekannter Täter gegen 01:00 Uhr die verglaste Eingangstür einer KFZ-Werkstatt an der Langen Straße und entwendete aus den Räumlichkeiten einen Tresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 06.05.2026, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Lastrup die Evenkamper Straße in Fahrtrichtung B 213. Im Kreuzungsbereich übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von rechts kommenden und den Radweg nutzenden 17-jährigen Mofafahrers aus Löningen. Der Jugendliche leitete eine Gefahrenbremsung ein, stürzte dabei und rutschte gegen den PKW des Lastrupers. Der Löninger wurde hierbei leicht verletzt.

Cloppenburg - Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch, den 06.05.2026, wurde ein 27-jähriger PKW-Führer aus Cappeln gegen 12:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fiel das Augenmerk der Beamten auf die montierte Rad-Reifenkombination. Diese hätte eine Änderungsabnahme erforderlich gemacht, die im konkreten Fall nicht vorlag. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis verbunden mit der Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 05.05.2026, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 16:21 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Audi A 7 Sportback auf einem Parkplatz am Rathausweg. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Mittwoch, den 06.05.2026, kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Varrelbuscher Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 20-jährige PKW-Führerin aus Lastrup (sowie Beifahrer, 20 J., Molbergen), die Ambührener Straße in Richtung Varrelbuscher Straße. Im Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 60-jährigen PKW-Führers aus Cloppenburg. Infolge des Zusammenstoßes wurden die drei beteiligten Personen leicht verletzt. Da zunächst keine Informationen über etwaige eingeklemmte Personen vorlagen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Molbergen zusätzlich entsandt. Die Personen konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. Der Schaden wurde auf ca. 13000,- EUR geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 17:00 Uhr voll gesperrt.

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