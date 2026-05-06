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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Verbrauchermarkt / Täter festgenommen

Am Dienstag, den 05.05.2026, alarmierten Anwohner der Münsterstraße gegen 23:55 Uhr die Polizei und teilten mit, dass soeben in einen Verbrauchermarkt an der Münsterstraße eingebrochen worden sei. Eintreffende Einsatzkräfte konnten in der Folge neben der optischen und akustischen Alarmanlage eine zerstörte Glasscheibe auf der Rückseite des Verbrauchermarktes an der Münsterstraße feststellen. Während die Einsatzkräfte das Gebäude umstellten, flüchtete der Täter über eine Tür im Leergutbereich. Hier wurde er von den eingesetzten Beamten gestellt und widerstandslos festgenommen. Das Diebesgut führte der 26-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in zwei Papiertüten mit sich, welches aus Hygieneartikeln, Kleidung, Messern und einem Kopfhörer bestand. Für weitere Maßnahmen wurde er dem Polizeikommissariat Vechta zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme des 26-Jährigen an. Am 06.05.2026 wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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