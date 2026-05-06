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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Erneut haben Beamte einen E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. In diesem Fall wurde ein 12-jähriger Junge gegen 11:40 Uhr auf einem E-Scooter auf der Hauptstraße in Garrel angehalten. Der E-Scooter war nicht versichert. Zudem konnte im Rahmen der Überprüfung festgestellt werden, dass das Fahrzeug auf bis zu 40 km/h beschleunigt werden kann. Die Betriebserlaubnis für ein solches Fahrzeug war insofern nicht vorhanden, eine Fahrerlaubnis wäre notwendig gewesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Junge an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, vom Kauf sogenannter Elektrokleinstfahrzeuge - u. a. E-Scooter - abzusehen, die für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland allein aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zulassungsfähig sind.

Konkret dürfen E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 6-20 km/h nicht überschreiten (oder Nenndauerleistung von maximal 500 Watt / 1400 Watt bei selbstbalancierenden Fahrzeugen)

Zudem müssen diese Fahrzeuge verkehrssicherheitsrechtliche Mindestanforderungen erfüllen. Damit sind in erster Linie geeignete Brems- und Lichtsysteme, aber auch Bereiche der Fahrdynamik und elektrischen Sicherheit gemeint.

Die Fahrzeuge müssen über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügen und eine gültige Versicherungsplakette (2026/2027 - Schwarz) vorweisen.

Die E-Scooter dürfen erst ab 14 Jahren geführt werden.

Weitere Informationen zu dem Thema können beispielsweise auf der Homepage des Bundesverkehrsministeriums (www.bmv.de) erlangt werden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 05.05.2026, befuhr ein 52-jähriger PKW-Führer aus Lebach die Straße Im Siehenfelde in Fahrtrichtung Schwichteler und beabsichtige an der Kreuzung Siehenfelde / Schierlingsdamm / Bührener Straße nach links in die Bührener Straße abzubiegen. Dafür bremste der 52-Jährige ab. Dies übersah ein nachfolgender 26-jähriger PKW-Führer aus Cappeln und fuhr auf. Der PKW des Mannes aus Lebach wurde gegen einen großen Stein am Straßenrand geschleudert. Dabei wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21000,- EUR.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 05.05.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr einen PKW Mercedes V-Klasse auf einem Parkplatz an der Langenstraße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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