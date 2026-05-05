Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl / Täter auf Flucht festgenommen Am Sonntag, den 03.05.2026, meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Bruchweg in Lohne gegen 21:25 Uhr, dass soeben ein fremder Mann das Haus betreten und sich nach Diebesgut umgeschaut habe. Nachdem der bis dahin unbekannte Täter auf die Frau getroffen sei, habe dieser die Flucht ergriffen. Anhand der mitgeteilten ...

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