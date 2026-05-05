Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / Ramsloh - Diebstahl aus Wohnung
Am Sonntag, den 03.05.2026, betrat ein unbekannter Täter zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr durch eine Nebeneingangstür eine Wohnung an der Ostermoorstraße und entwendete hieraus eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.
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