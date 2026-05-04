Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl / Täter auf Flucht festgenommen

Am Sonntag, den 03.05.2026, meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Bruchweg in Lohne gegen 21:25 Uhr, dass soeben ein fremder Mann das Haus betreten und sich nach Diebesgut umgeschaut habe. Nachdem der bis dahin unbekannte Täter auf die Frau getroffen sei, habe dieser die Flucht ergriffen. Anhand der mitgeteilten Personenbeschreibung gelang es den alarmierten Einsatzkräften, den Täter in einem Vorgarten eines Hauses an der Märschendorfer Straße zu stellen und festzunehmen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 27-jährigen Lohner. Zuvor hatte dieser ersten Erkenntnissen nach Kleingeld im Haus der Meldenden entwendet. Dies konnte bei ihm aufgefunden werden. Der Lohner wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichem Gewahrsam entlassen.

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