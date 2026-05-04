Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperliche Auseinandersetzung vor Imbiss

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es gegen 16:00 Uhr vor einem Imbiss in der Moorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Beim Eintreffen der Polizei waren drei beteiligte Männer bereits in Richtung einer Tankstelle an der Ellerbrocker Straße geflüchtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die drei flüchtigen Männer zuvor den Imbiss. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden sie der Lokalität verwiesen. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, bei dem ein 55-jähriger und ein 33-jähriger Mann aus Friesoythe leicht verletzt wurden. Einer der flüchtigen Männer wurde als ca. 190 cm groß, mit blonden Haaren und Bart beschrieben. Weitere sachdienliche Hinweise zu den drei flüchtigen Männern nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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