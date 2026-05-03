POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Diebstahl von Buntmetall- In der Nacht vom 01.05.2026 auf den 02.05.2026 entwenden bislang unbekannte Täter von einer Kirche, Am Kirchplatz, 26219 Bösel, diverse Kupferrohre. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0) Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 ...

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