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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es gibt derzeit keine Meldungen für diesen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.05.2026 – 06:29

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02.05./03.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Diebstahl von Buntmetall- In der Nacht vom 01.05.2026 auf den 02.05.2026 entwenden bislang unbekannte Täter von einer Kirche, Am Kirchplatz, 26219 Bösel, diverse Kupferrohre. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0) Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 ...

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  • 02.05.2026 – 10:09

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01.05.-02.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Urkundenfälschung/ Verstoß Pflichtversicherung Am 01.05.2026, um 15:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 25-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Straße Am Klapphaken befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass entstempelte Kennzeichen an dem Pkw angebracht waren, um zu ...

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