POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02.05./03.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Am Freitag gegen 22:00 Uhr kam es in Cloppenburg in der Diskothek an der Bürgerparkstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 26-Jährigen aus Cloppenburg. Hierbei wurde der Frau von einem bislang unbekannten Täter mit der Hand ins Gesicht geschlagen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der Täter ...

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