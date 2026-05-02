Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01.05.-02.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Urkundenfälschung/ Verstoß Pflichtversicherung Am 01.05.2026, um 15:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 25-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Straße Am Klapphaken befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass entstempelte Kennzeichen an dem Pkw angebracht waren, um zu verbergen, dass der Pkw nicht zugelassen und damit ebenso nicht versichert ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt mit diesem Pkw wurde untersagt.

Goldenstedt, Lutten, Bauerschaft Timpen - Sachbeschädigung durch Feuer Am 01.05.2026, zwischen 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr, setzte eine bisher unbekannte Person den massiven Holztisch einer Sitzgruppe an der Timpner Straße in Brand. Aufmerksame Passanten entdeckten den Brand sehr zeitnah und alarmierte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Lutten rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Kameraden aus und löschte den Brand. An dem Tisch entstand Sachschaden, welcher auf 500EUR geschätzt wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Bierflasche beschädigt Windschutzscheibe Am 01.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in Bakum - Hausstette zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 22-jähriger Beschuldigter während der Fahrt eine Bierflasche aus einem Pkw. Die Flasche kollidierte mit der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Fahrzeugs und beschädigte diese. Sowohl der Beschuldigte, wie auch im Fahrzeug befindliche Zeugen setzten ihre Fahrt zunächst fort. Im weiteren Verlauf konnte der Beschuldigte durch den Geschädigten eingeholt und gestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell