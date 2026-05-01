Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/ Vechta für den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/ OT Boen - Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person Am 01.05.2026, gegen 11:50 Uhr kam es in 49624 Löningen/ OT Böen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Hopsten (Nordrhein-Westfalen) befuhr mit seinem Motorrad als Mitglied einer Gruppe die Menslager Straße in Richtung Löningen. In einer Rechtskurve verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dadurch rutschte er gegen einen Stützpfosten der Leitplanke. Bei dem Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb. Das Motorrad geriet in Brand und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Die Menslager Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für einige Stunden voll gesperrt.

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