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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/ Vechta für den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/ OT Boen - Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person
Am 01.05.2026, gegen 11:50 Uhr kam es in 49624 Löningen/ OT Böen zu 
einem schweren Verkehrsunfall.
Ein 29-jähriger aus Hopsten (Nordrhein-Westfalen) befuhr mit seinem 
Motorrad als Mitglied einer Gruppe die Menslager Straße in Richtung 
Löningen.
In einer Rechtskurve verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein 
Motorrad und stürzte. Dadurch rutschte er gegen einen Stützpfosten 
der Leitplanke. Bei dem Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer so
schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb. 
Das Motorrad geriet in Brand und musste durch die Freiwillige 
Feuerwehr Löningen gelöscht werden. 
Die Menslager Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für einige
Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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