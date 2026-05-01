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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des Landkreises Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungsbrand mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Am Freitag, 01.05.26, gg. 03.45 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus. Der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde hierdurch schwer verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Ein Nachbar wurde durch Rauchgas ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta schnell gelöscht werden. Es entstand durch den Brand Sachschaden in der Wohnung in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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