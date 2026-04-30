Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzung einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Wir berichteten zuvor über einen Diebstahl von einer Baustelle in Vechta.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6265960

Die Pressemitteilung wird um den Tatort ergänzt:

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Dienstag, den 28.04.2026 (16:30 Uhr) bis Mittwoch, den 29.04.2026 (06:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter eine Ansaugplatten-Traverse von einem Baugerät, welches frei zugänglich auf einer Straßenbaustelle in der Hagen-Ringstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

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