Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Ergänzung einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Wir berichteten zuvor über einen Diebstahl von einer Baustelle in Vechta.
Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6265960
Die Pressemitteilung wird um den Tatort ergänzt:
Vechta - Diebstahl von Baustelle
In der Zeit von Dienstag, den 28.04.2026 (16:30 Uhr) bis Mittwoch, den 29.04.2026 (06:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter eine Ansaugplatten-Traverse von einem Baugerät, welches frei zugänglich auf einer Straßenbaustelle in der Hagen-Ringstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
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